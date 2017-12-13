Правительство утвердило новый состав наблюдательного совета "Нафтогаза"

"Сегодня, 13 декабря, КМУ утвердил новый состав наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление прекращает полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Пола Уорвика, Чарльза Проктора и Маркуса Ричардса. Новыми независимыми членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" назначаются Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Стивен Хейсом, Амос Хохштайн.

"В распоряжении Кабинета Министров, которое было принято 22 ноября 2017, представителями государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз" определялись Владимир Демчишин и Александр Гриценко. Однако Александр Гриценко не подал заявление о согласии представлять интересы государства в наблюдательном совете "Нафтогаза". Как следствие, представителями государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины" были определены Сергея Попик и Владимира Кудрицького", - отметили в пресс-службе.

Напомним, правительство также приняло решение, что позволяет как независимым членам наблюдательных советов государственных предприятий, так и представителям государства быть одновременно членом наблюдательных советов более пяти юридических лиц.