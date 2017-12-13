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Уряд затвердив новий склад наглядової ради "Нафтогазу"

Уряд затвердив новий склад наглядової ради "Нафтогазу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України призначив нових членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України” та вніс зміни щодо вимог до її членів. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.

“Сьогодні, 13 грудня, КМУ затвердив новий склад наглядової ради НАК “Нафтогаз України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постанова припиняє повноваження незалежних членів наглядової ради НАК “Нафтогаз України” Пола Ворвіка, Чарльза Проктора і Маркуса Річардса. Новими незалежними членами наглядової ради НАК “Нафтогаз України” призначаються Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа, Стівен Хейсом, Амос Хохштайн.

“У розпорядженні Кабінету Міністрів, яке було ухвалене 22 листопада 2017 року, представниками держави у наглядовій раді НАК „Нафтогаз“ визначалися Володимир Демчишин і Олександр Гриценко. Однак Олександр Гриценко не подав заяву про згоду представляти інтереси держави у наглядовій раді „Нафтогазу“. Як наслідок, представниками держави в наглядовій раді НАК „Нафтогаз України“ було визначено Сергія Попика та Володимира Кудрицького”, — наголосили у прес-службі.

Нагадаємо, уряд також ухвалив рішення, що дозволяє як незалежним членам наглядових рад державних підприємств, так і представникам держави бути одночасно членом наглядових рад більше ніж п’яти юридичних осіб. 

Українські Національні Новини

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