Правительство Египта передумало увеличивать стоимость въездных виз

В то же время, по словам министра, стоимость многократной шестимесячной визы составит 60 долларов.

Как сообщал УНН, в конце февраля власти Египта сообщили об увеличении стоимости въездных виз с 1 марта почти в 2,5 раза. Позже повышение цены перенесли на 1 июля.

Кроме того, сообщалось, что цены на посещение музеев, храмов и других туристических объектов Египта с октября этого года вырастут на 50 - 60%.