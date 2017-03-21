Правительство Египта передумало увеличивать стоимость въездных виз
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Правительство Египта решило сохранить стоимость одноразовой въездной визы на уровне 25 долларов. Об этом сообщил министр туризма страны Яхья Рашед по итогам заседания кабинета министров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В то же время, по словам министра, стоимость многократной шестимесячной визы составит 60 долларов.
Как сообщал УНН, в конце февраля власти Египта сообщили об увеличении стоимости въездных виз с 1 марта почти в 2,5 раза. Позже повышение цены перенесли на 1 июля.
Кроме того, сообщалось, что цены на посещение музеев, храмов и других туристических объектов Египта с октября этого года вырастут на 50 - 60%.