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Уряд Єгипту передумав збільшувати вартість в'їзних віз

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Уряд Єгипту вирішив зберегти вартість одноразової в'їзної візи на рівні 25 доларів. Про це повідомив міністр туризму країни Яхья Рашед за підсумками засідання кабінету міністрів, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.

Водночас, за словами міністра, вартість багаторазової шестимісячної візи складе 60 доларів.

Як повідомляв УНН, наприкінці лютого влада Єгипту повідомила про збільшення вартості в'їзних віз із 1 березня майже у 2,5 рази. Пізніше підвищення ціни перенесли на 1 липня.

Крім того, повідомлялося, що ціни на відвідування музеїв, храмів та інших туристичних об'єктів Єгипту з жовтня цього року зростуть на 50 – 60%.

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