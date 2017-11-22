Правительство ввело штраф за срыв конкурса на аренду госимущества
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Кабинет министров Украины изменил правила аренды государственного имущества, введя норму, которая будет финансово наказывать недобросовестных победителей конкурса. Об этом сообщил руководитель Фонда государственного имущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Теперь все компании, участвующие в конкурсе на право аренды, должны вносить авансовый платеж в размере не менее шести месячных арендных плат. Этот платеж возвращается всем, кроме победителя. Таким образом, компании, которые пришли с намерением сорвать конкурс, то есть формально победить, а затем отказаться от подписания договора, потеряют авансовый платеж", - подчеркнул В.Трубаров.
По его словам, ранее на конкурс приходили компании, с задачей "выбить" реального арендатора, сорвать конкурс и заставить Фонд проводить конкурсные процедуры заново.
Напомним, в Украине будут штрафовать за ухудшения плодородия земель.