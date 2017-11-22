Правительство ввело штраф за срыв конкурса на аренду госимущества

"Теперь все компании, участвующие в конкурсе на право аренды, должны вносить авансовый платеж в размере не менее шести месячных арендных плат. Этот платеж возвращается всем, кроме победителя. Таким образом, компании, которые пришли с намерением сорвать конкурс, то есть формально победить, а затем отказаться от подписания договора, потеряют авансовый платеж", - подчеркнул В.Трубаров.

По его словам, ранее на конкурс приходили компании, с задачей "выбить" реального арендатора, сорвать конкурс и заставить Фонд проводить конкурсные процедуры заново.

Напомним, в Украине будут штрафовать за ухудшения плодородия земель.