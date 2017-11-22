Уряд ввів штраф за зрив конкурсу на оренду держмайна

"Тепер всі компанії, які беруть участь в конкурсі на право оренди, мають вносити авансовий платіж в розмірі не менше шести місячних орендних плат. Цей платіж повертається всім, окрім переможця. Таким чином, компанії, які прийшли з наміром зірвати конкурс, тобто формально перемогти, а потім відмовитися від підписання договору, втратять авансовий платіж", - наголосив В.Трубаров.

З його слів, раніше на конкурс приходили компанії, із завданням "вибити" реального орендаря, зірвати конкурс і змусити Фонд проводити конкурсні процедури заново.

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