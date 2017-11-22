Уряд ввів штраф за зрив конкурсу на оренду держмайна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кабінет міністрів України змінив правила оренди державного майна, ввівши норму, яка фінансово каратиме недобросовісних переможців конкурсу. Про це повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Тепер всі компанії, які беруть участь в конкурсі на право оренди, мають вносити авансовий платіж в розмірі не менше шести місячних орендних плат. Цей платіж повертається всім, окрім переможця. Таким чином, компанії, які прийшли з наміром зірвати конкурс, тобто формально перемогти, а потім відмовитися від підписання договору, втратять авансовий платіж", - наголосив В.Трубаров.
З його слів, раніше на конкурс приходили компанії, із завданням "вибити" реального орендаря, зірвати конкурс і змусити Фонд проводити конкурсні процедури заново.
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