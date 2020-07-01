Правительство определило Минсоцполитики национальным координатором в сфере противодействия торговле людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. На очередном заседании Кабинет министров одобрил проект указа Президента Украины "О национальном координаторе в сфере противодействия торговле людьми", которым предлагается определить национальным координатором в этой сфере Министерство социальной политики Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что Минсоцполитики проводит ряд мероприятий, направленных на развитие Национального механизма взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми, совершенствование национального законодательства, повышение кадрового потенциала государственных учреждений, повышение идентификации пострадавших, оказание им помощи и тому подобное.
"По состоянию на 1 июля 2020 года министерством установлен статус лица, пострадавшего от торговли людьми, 960 гражданам. Это дало им возможность получить комплексную помощь, в том числе социальную, медицинскую, психологическую, временное пристанище, а также единовременную материальную помощь", - говорится в сообщении.
Таким образом, Минсоцполитики определено национальным координатором в сфере противодействия торговле людьми в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 18.01.2012 № 29 "О национальном координаторе в сфере противодействия торговле людьми".
Добавим, что статьей 5 Закона Украины "О противодействии торговле людьми" предусмотрено, что национального координатора в сфере противодействия торговле людьми определяет Президент Украины.
Напомним, что в Винницкой области группу лиц подозревают в торговле и трудовой эксплуатации людей.