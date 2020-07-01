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Уряд визначив Мінсоцполітики національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми

Уряд визначив Мінсоцполітики національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. На черговому засіданні Кабінет міністрів схвалив проект указу Президента України „Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми”, яким пропонується визначити національним координатором у цій сфері Міністерство соціальної політики України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Повідомляється, що Мінсоцполітики проводить ряд заходів, спрямованих на розбудову Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, удосконалення національного законодавства, підвищення кадрового потенціалу державних установ, підвищення ідентифікації постраждалих осіб, надання їм допомоги тощо.

"Станом на 1 липня 2020 року міністерством встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 960 громадянам. Це дало їм змогу отримати комплексну допомогу, зокрема соціальну, медичну, психологічну, тимчасовий притулок, а також одноразову матеріальну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, Мінсоцполітики визначено національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 18.01.2012 № 29 "Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми".

Додамо, що статтею 5 закону України "Про протидію торгівлі людьми" передбачено, що національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми визначає Президент України.

Нагадаємо, що на Вінниччині групу осіб підозрюють у торгівлі та трудовій експлуатації людей.

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