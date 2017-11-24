Правительство удалил из проекта Бюджета-2018 наполнения спецфонда за счет конфискованных денег.

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Как сообщалось, в этом году в спецфонд поступило 29,6 млрд грн, которые были конфискованы у экс-президента Украины Виктора Януковича.