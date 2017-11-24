Правительство удалил из проекта Бюджета-2018 наполнения спецфонда за счет конфискованных денег
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Кабинет министров Украины в проекте бюджета на следующий год, в отличие от прошлого года, удалил строку, которая среди прочего предусматривает наполнение спецфонда за счет конфискованных средств, полученных незаконным путем. Соответствующая информация содержится в тексте законопроекта на сайте Верховной Рады Украины, передает УНН.
Правительство удалил из проекта Бюджета-2018 наполнения спецфонда за счет конфискованных денег.
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Как сообщалось, в этом году в спецфонд поступило 29,6 млрд грн, которые были конфискованы у экс-президента Украины Виктора Януковича.