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Уряд видалив з проекту Бюджету-2018 наповнення спецфонду за рахунок конфіскованих грошей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Кабінет міністрів України в проекті бюджету на наступний рік, на відміну від минулого року, видалив строку, яка серед інших джерел передбачає наповнення спецфонду за рахунок конфіскованих коштів, здобутих незаконним шляхом. Відповідна інформація міститься у тексті законопроекту на сайті Верховної Ради України, передає УНН.

Уряд видалив з проекту бюджету-2018 наповнення спецфонду за рахунок конфіскованих грошей.

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Як повідомлялось, цього року до спецфонду надійшло 29,6 млрд грн, які були конфісковані в екс-президента України Віктора Януковича.

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