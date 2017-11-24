Уряд видалив з проекту бюджету-2018 наповнення спецфонду за рахунок конфіскованих грошей.

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Кабінет міністрів України в проекті бюджету на наступний рік, на відміну від минулого року, видалив строку, яка серед інших джерел передбачає наповнення спецфонду за рахунок конфіскованих коштів, здобутих незаконним шляхом. Відповідна інформація міститься у тексті законопроекту на сайті Верховної Ради України, передає УНН.