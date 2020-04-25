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Правительство создало межведомственную рабочую группу для борьбы с COVID-19

Правительство создало межведомственную рабочую группу для борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14016 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу по проведению комплексного анализа возможности эффективного реагирования системы здравоохранения для противодействия COVID-19. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 24 апреля, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

“Для победы в войне с коронавирусом нужно объединить усилия всех ветвей власти и всего общества в целом. Очень важно, чтобы наши усилия были скоординированными — потому что только так они могут быть эффективными. Именно поэтому создание этой группы является очень важным”, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, председателем межведомственной рабочей группы, согласно постановлению, будет Министр здравоохранения. Также в состав группы войдет заместитель министра, первый заместитель Министра внутренних дел, заместитель Министра финансов, заместитель Министра цифровой трансформации, заместитель Председателя Государственной пограничной службы, Правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики (по согласию), представитель Офиса Президента Украины (по согласию), заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (по согласию), заместитель Председателя Службы безопасности Украины (по согласию), директор Государственного учреждения “Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительно й службы”, а также представитель самостоятельного структурного подразделения Минздрава, который будет секретарем межведомственной рабочей группы.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит увеличить заработную плату медикам, которые работают с больными коронавирус на 300%.

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