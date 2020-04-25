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Уряд створив міжвідомчу робочу групу для боротьби з COVID-19

Уряд створив міжвідомчу робочу групу для боротьби з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Кабінет Міністрів України створив міжвідомчу робочу групу з проведення комплексного аналізу можливості ефективного реагування системи охорони здоров’я для протидії COVID-19. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Уряду 24 квітня, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Для перемоги у війні з коронавірусом потрібно об’єднати зусилля усіх гілок влади та всього суспільства загалом. Надзвичайно важливим є те, щоб наші зусилля були скоординованими — бо лише так вони можуть бути ефективними. Саме тому створення цієї групи є дуже важливим”, — заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, головою міжвідомчої робочої групи, відповідно до постанови, буде Міністр охорони здоров’я. Також до складу групи ввійде заступник Міністра юстиції, перший заступник Міністра внутрішніх справ, заступник Міністра фінансів, заступник Міністра цифрової трансформації, заступник Голови Державної прикордонної служби, Урядовий уповноважений з питань гендерної політики (за згодою), представник Офісу Президента України (за згодою), заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони (за згодою), заступник Голови Служби безпеки України (за згодою), Директор Державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби”, а також представник самостійного структурного підрозділу МОЗ, який буде секретарем міжвідомчої робочої групи.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив тарифи на лікування хворих на COVID-19, що дозволить збільшити заробітню плату медикам, які працюють з хворими на коронавірус на 300%.

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