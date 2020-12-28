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Кабмин повысил стоимость электроэнергии для украинцев с нового года

Киев • УНН

 • 33561 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании продлил срок действия спецобязательств на рынке электроэнергии для населения, установив цену в размере 1,68 грн за 1 кВт-ч, передает корреспондент УНН.

Кабмин повысил стоимость электроэнергии для украинцев с нового года

"Проект разработан с целью стабилизации рынка электрической энергии в следующем году и устойчивой работы энергетических предприятий, на которые возложены специальные обязанности по обеспечению общих общественных интересов - "Энергоатом", "Гидроенерго", "Укрэнерго". А также, обращаю на это особое внимание, чтобы избежать резкого повышения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей уже с января 2021 года", - сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

По его словам, если бы правительство не приняло это решение, то с 1 января было бы резкое повышение электроэнергии.

"Срок действия действующего ПСО истекает 1 января. Таким образом в случае непринятия представленного проекта постановления цена на электроэнергию для бытовых потребителей будет формироваться на рыночных условиях, что приведет к резкому - на более чем в 2,5 росту тарифа на электроэнергию для населения уже с января 2021 года. На данный момент Минэнерго совместно с Нацкомиссией и другими участниками рынка электроэнергии нарабатывает усовершенствованный сценарий финансового сбалансирования рынка электроэнергии в 2021 году на последующие годы", - добавил Витренко.

Также он отметил, что проект постановления предусматривает:
- Продление срока действия ПСЗ (спецобязательств на рынке электроэнергии) до 31 марта 2021 года, устанавливая с 1 января 2021 года до 31 марта фиксированную цену в размере 1,68 грн за 1 кВт-ч для населения.

Добавим, что сейчас цена на электроэнергию для населения составляет 90 копеек за первые 100 кВт-час.

Как сообщал УНН ранее, в ВР прогнозировали, что новый и. о. министра энергетики Юрий Витренко планирует повысить стоимость электроэнергии для населения.

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