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Правительство предлагает усилить защиту прав потребителей в интернете

Правительство предлагает усилить защиту прав потребителей в интернете

Киев  •  УНН

 • 15722 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Сегодня, 22 сентября, на очередном заседании Правительство поддержало новую редакцию закона “О защите прав потребителей”, в которой, в частности, предлагается усилить защиту прав потребителей в интернете. Об этом говорится на сайте правительства, передает УНН.

детали

Так, в частности, документом предлагается:

— гармонизировать законодательство Украины в сфере защиты прав потребителей с законодательством ЕС путем имплементации Директивы ЕС, указанных в Приложении XXXIX к главе 20 Соглашения об ассоциации;
— распространить действие Закона Украины “О защите прав потребителей” на сферу пищевой продукции в части экономических прав потребителя;
— определить перечень информации о продукции и продавца, которую он должен предоставлять при осуществлении электронной торговли, а также ответственность за отсутствие такой информации;
— освободить бизнес от обязанности создавать обменный фонд товаров и платить неустойку потребителю за каждый день задержки выполнения требования о предоставлении товара аналогичной марки;
— предоставить потребителю право на снижение цены или возврата средств, если недостаток товара появляется после ремонта;
— освободить от судебного сбора во всех судебных инстанциях потребителей по делам, связанным с нарушением их прав, Госпродпотребслужбу и общественные объединения потребителей по делам о защите прав потребителей;
— предоставить Госпродпотребслужбе право обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к сайту (части вебсайта, программного обеспечения) продавца, который не предоставил достоверную информацию на этом вебсайте о своем наименовании, местонахождении, обязав при этом Госпродпотребслужбу обратиться к провайдеру по восстановлению такого доступа, при выполнении субъектом хозяйствования требований закона.

Законопроектом создаются условия не только для эффективной защиты прав потребителей, но и для ведения бизнеса на основе честной конкуренции между продавцами оффлайн и онлайн.

“На сегодняшний день существует проблема, когда человек не может пожаловаться или вернуть товар, приобретенный в интернете. Поэтому мы предлагаем это исправить путем введения механизма добровольной идентификации продавца в реестре интернет-магазинов”, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Дополнение

По его словам, принятие новой редакции закона позволит выйти на качественно новый уровень обеспечения и защиты прав потребителей, ведь устраняется ряд пробелов, в частности в сфере электронной торговли.

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