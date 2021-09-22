Уряд пропонує посилити захист прав споживачів в інтернеті

Деталі

Так, зокрема, документом пропонується:

— Гармонізувати законодавство України у сфері захисту прав споживачів із законодавством ЄС шляхом імплементації Директив ЄС, зазначених в Додатку XXXIX до Глави 20 Угоди про асоціацію;

— поширити дію Закону України “Про захист прав споживачів” на сферу харчової продукції в частині економічних прав споживача;

— визначити перелік інформації про продукцію та продавця, яку він повинен надавати при здійсненні електронної торгівлі, а також відповідальність за відсутність такої інформації;

— звільнити бізнес від обов’язку створювати обмінний фонд товарів та сплачувати неустойку споживачеві за кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки;

— надати споживачеві право на зниження ціни або повернення коштів, якщо недолік товару з’являється після ремонту;

— звільнити від судового збору в усіх судових інстанціях споживачів у справах, пов’язаних з порушенням їхніх прав, Держпродспоживслужбу та громадські об’єднання споживачів у справах щодо захисту прав споживачів;

— надати Держпродспоживслужбі право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до вебсайту (частини вебсайту, програмного забезпечення) продавця, який не надав достовірну інформацію на цьому вебсайті про своє найменування, місцезнаходження, зобов’язавши при цьому Держпродспоживслужбу звернутись до провайдера щодо відновлення такого доступу, при виконанні суб’єктом господарювання вимог закону.

Законопроектом створюються умови не тільки для ефективного захисту прав споживачів, але і для ведення бізнесу на основі чесної конкуренції між продавцями офлайн та онлайн.

“На сьогодні існує проблема, коли людина не може поскаржитись або повернути товар, придбаний в інтернеті. Тому ми пропонуємо це виправити шляхом запровадження механізму добровільної ідентифікації продавця в реєстрі інтернет-магазинів”, — заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Доповнення

За його словами, ухвалення нової редакції закону дозволить вийти на якісно новий рівень забезпечення та захисту прав споживачів, адже усувається низка прогалин, зокрема у сфері електронної торгівлі.