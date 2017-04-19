Правительство продлило конкурс на должность члена набсовета "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Кабинет министров продлил до 45 дней конкурс на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее решение приняло правительство на заседании в среду, передает корреспондент УНН.
Согласно решению правительства, заявки от лиц, желающих участвовать в конкурсном отборе на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", могут приниматься в течение 45 рабочих дней с даты объявления конкурса.
Ранее заявки на конкурс принимались в течение 14 дней.
Напомним, правительство собирается утверждать проект закона о пенсионной реформе 16 мая.