Правительство продлило конкурс на должность члена набсовета "Нафтогаза"

Согласно решению правительства, заявки от лиц, желающих участвовать в конкурсном отборе на должность независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", могут приниматься в течение 45 рабочих дней с даты объявления конкурса.

Ранее заявки на конкурс принимались в течение 14 дней.

Напомним, правительство собирается утверждать проект закона о пенсионной реформе 16 мая.