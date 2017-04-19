Уряд продовжив конкурс на посаду члена наглядової ради "Нафтогазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кабінет міністрів продовжив до 45 днів конкурс на посаду незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення ухвалив уряд на засіданні у середу, передає кореспондент УНН.
Згідно з рішенням уряду, заявки від осіб, які виявили бажання брати участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України", можуть прийматися протягом 45 робочих днів з дати оголошення конкурсу.
Раніше заявки на конкурс приймалися протягом 14 днів.
Нагадаємо, уряд збирається затверджувати проект закону про пенсійну реформу 16 травня.