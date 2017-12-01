Правительство планирует с 2018 года ввести отсрочку НДС на импорт оборудования

"Как сказал Президент, мы введем с 1 января систему, которая позволит нам сделать рассрочку платежей по ввозному НДС на модернизацию украинского оборудования. Я думаю, что мы можем это сделать в пределах 24 месяцев для того, чтобы не нужно было брать дорогие кредиты, чтобы купить оборудование для своей модернизации, платить за это проценты и оплатить еще 20% НДС при ввозе в страну", - подчеркнул он.

Также глава правительства рассчитывает на то, что "весна реформ принесет совершенно новое законодательство по легкости ведения бизнеса".

"Мы примем ряд важных законов, которые дадут возможность нам начать процесс кредитования", - добавил В.Гройсман.

Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что 65% международных компаний ожидают роста.