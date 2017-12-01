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Уряд планує з 2018 року запровадити відстрочку ПДВ на імпорт обладнання

Уряд планує з 2018 року запровадити відстрочку ПДВ на імпорт обладнання

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна планує запровадити з 1 січня 2018 року відстрочку платежів по ПДВ на імпорт обладнання. Про це сьогодні заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на зустрічі з бізнесом, передає кореспондент УНН.

“Як сказав Президент, ми запровадимо з 1 січня систему, яка дозволить нам зробити розстрочку платежів за ввізним ПДВ на модернізацію українського обладнання. Я думаю, що ми можемо це зробити в межах 24 місяців для того, щоб не потрібно було брати дорогі кредити, аби купити обладнання для своєї модернізації, сплачувати за це відсотки і сплатити ще 20% ПДВ при ввезенні в країну”, — наголосив він.

Також Глава уряду розраховує на те, що “весна реформ принесе абсолютно нове законодавство щодо легкості ведення бізнесу”.

“Ми приймемо ряд важливих законів, які дадуть можливість нам розпочати процес кредитування”, — додав В.Гройсман.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що 65% міжнародних компаній очікують зростання.

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