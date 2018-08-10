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Правительство не собирается восстанавливать железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом

Киев • УНН

 • 15281 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Мининфраструктуры не собирается восстанавливать железнодорожное сообщение с оккупированными территориями в среднесрочной перспективе. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

Правительство не собирается восстанавливать железнодорожное сообщение с оккупированным Донбассом

"Нет, это точно не стоит на повестке дня. Более того, есть предложение от представителей президента в Крыму, чтобы мы закрыли и автобусное сообщение. Поэтому я искренне считаю, что коммуникации между Украиной и Россией даже в контексте взаимных поездок граждан во время войны быть не может. Потому что это риск для жизни граждан", - заявил Омелян, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом, по его словам, украинцы, оставшиеся на оккупированных территориях всячески будут поддерживаться государством.
Как добавил Омелян, в планах министерства превратить Херсонское аэродром в мощный авиационный хаб, с которого можно будет дешево и легко летать в страны ЕС.

"Это будет преимущество для украинцев, проживающих в оккупированном Крыму. Воспользоваться услугами украинской авиации и увидеть преимущества между цивилизацией и диким Востоком", - подчеркнул министр инфраструктуры.

Напомним, Омелян объяснил инициативу остановки железнодорожного сообщения с РФ.

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