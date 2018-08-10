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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Уряд не збирається відновлювати залізничне сполучення з окупованим Донбасом

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Мінінфраструктури не збирається відновлювати залізничне сполучення з окупованими територіями у середньостроковій перспективі. Про це заявив в ефірі одного з українських телеканалів міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.

Уряд не збирається відновлювати залізничне сполучення з окупованим Донбасом

"Ні, це точно не стоїть на порядку денному. Навіть більше, є пропозиція від представників президента в Криму, щоб ми закрили і автобусне сполучення. Тому я щиро вважаю, що комунікації між Україною і Росією навіть в контексті взаємних поїздок громадян під час війни бути не може. Бо це ризик для життя громадян", - заявив Омелян, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

При цьому, за його словами, українці, які залишилися на окупованих територіях всіляко будуть підтримуватись державою.
Як додав Омелян, у планах міністерства перетворити Херсонське летовище на потужний авіаційний хаб, з якого можна буде дешево і легко літати до країн ЄС.

"Це буде перевага для українців, які проживають в окупованому Криму. Скористатись послугами української авіації та побачити переваги між цивілізацією і диким сходом", - підкреслив міністр інфраструктури.

Нагадаємо, Омелян пояснив ініціативу зупинки залізничного сполучення з РФ.

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