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Правительство дорабатывает программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год

Киев • УНН

 • 11482 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Правительство завершает работу над комплексным документом - Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год. Об этом на брифинге относительно евроатлантической интеграции в ВР заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Правительство дорабатывает программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год

"Сейчас правительство завершает работу над Годовой национальной программой под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год. Это очень серьезный комплексный документ, который мы делаем человекоцентрическим и ставим в центр этого документа интересы гражданина Украины, который должен пользоваться всеми преимуществами сектора безопасности и обороны, чувствовать себя защищенным, а также солдата и офицера Вооруженных сил Украины и сил обороны. Мы работаем таким образом, чтобы Годовая национальная программа была максимально приближена к формату плана действий по членству", - отметил Кулеба.

То есть, по его словам, это конкретный документ. "Имплементация которого постепенно, шаг за шагом приближает нас к цели", - добавил вице-премьер.

При этом он поблагодарил парламент за открытость к сотрудничеству. "Никогда до этого правительство и Верховная Рада не создавали такую общую платформу, для того, чтобы двигаться по пути евроинтеграции", - отметил Кулеба, говоря о созданной ВР и правительством платформе парламентско-правительственного взаимодействия с целью проработки вопроса евроатлантической интеграции и достижения цели вступления в НАТО, о чем объявили сегодня.

"Курс на евроатлантическую интеграцию Украины остается неизменным. И в Программе деятельности правительства, утвержденной парламентом, четко определена цель, которую ставит перед собой правительство на ближайшие пять лет: достижение соответствия критериям членства в организации Североатлантического договора", - добавил он.

Напомним, Украина не рассматривает какие-либо предложения Евросоюза, направленные на замену евроинтеграции.

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