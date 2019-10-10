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Уряд допрацьовує програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Уряд завершує роботу над комплексним документом - Річною національною програмою під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік. Про це на брифінгу щодо євроатлантичної інтеграції у ВР заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Уряд допрацьовує програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік

"Зараз уряд завершує роботу над Річною національною програмою під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік. Це надзвичайно серйозний комплексний документ, який ми робимо людиноцентричним і ставимо в центр цього документа інтереси громадянина України, який має користуватися усіма перевагами сектору безпеки і оборони, почуватися захищеним, а також солдата і офіцера Збройних сил України і сил оборони. Ми працюємо таким чином, щоби Річна національна програма була максимально наближена до формату плану дій щодо членства", - зазначив Кулеба.

Тобто, з його слів, це конкретний документ. "Імплементація якого поступово, крок за кроком наближає нас до мети", - додав віце-прем'єр.

При цьому він подякував парламенту за відкритість до співробітництва. "Ніколи до цього уряд і Верховна Рада не створювали таку спільну платформу, для того, щоб рухатися шляхом євроінтеграції", - вказав Кулеба, говорячи про створену ВР та урядом платформу парламентсько-урядової взаємодії з метою опрацювання питання євроатлантичної інтеграції та досягнення мети вступу в НАТО, про що оголосили сьогодні.

"Курс на євроатлантичну інтеграцію України залишається незмінним. І в Програмі діяльності уряду, затвердженій парламентом, чітко визначена ціль, яку ставить перед собою уряд на найближчі п’ять років: досягнення відповідності критеріям членства в організації Північно-Атлантичного договору", - додав він.

Нагадаємо, Україна не розглядає будь-які пропозиції Євросоюзу, які направлені на заміну євроінтеграції.

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