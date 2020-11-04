Уруский стал протокольной фигурой и занимается вещами за пределами своей компетенции - Бутусов

"В конце года, когда все увидят, что сейчас полностью остановлено выполнение государственного оборонного заказа на 2021 год, подготовка полностью остановлена, нормативная база не отработана, штат министерства вообще не заполнен, людей нет. Оборонное планирование - на нуле. Такого реально не было раньше. Было ручное управление, но чтобы был такой бардак (даже в ручном управлении) - такого не было", - отметил Бутусов.

Причину неэффективного управления Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины журналист видит, прежде всего, в том, что глава ведомства сосредоточивает внимание на вопросах, которые не относятся к его компетенции - вместо того, чтобы разрабатывать государственную политику и формировать эффективное министерство-регулятор.

"То, чем занимается господин Уруский - это должна быть государственная политика, которой нет. Ни Президент, ни премьер-министр Шмыгаль - четкие задачи Урускому не ставят. Вопрос "Мотор Сич" сам министр и его министерство решить не способны. Он комментирует то, что он сам по себе не может решить. Ему кто-то, возможно, дает тексты, которые он должен озвучивать, но все это демонстрирует такой несистемный подход к проблеме, которая зашла слишком далеко", - отметил журналист.

Он уверен, что процесс реформирования концерна "Укроборонпром" сейчас временно остановлен именно в связи с медленной и непродуктивной деятельностью Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Министерство стало просто еще одним дополнительным звеном, когда министра - вице-премьера используют для абсолютно протокольных вещей - таких как АН-26, например, расследования, к которому он не должен был быть вообще причастен. Взяли просто новое лицо, свежее, и давайте мы его будем "юзать" на эфирах, на совещаниях", - рассказал Бутусов.

Хотя журналист и отмечает важность создания единого государственного регулятора для стратегических отраслей промышленности, но считает, что в профильном министерстве не до конца понимают цели своей деятельности.

"На мой взгляд, главная проблема в том, что министерство создали не для того, чтобы быстро менять стратегию и идти вперед. Его создали, чтобы была еще одна "говорящая" голова в ОП, которую можно посылать на эфиры для озвучивания каких тезисов", - подытожил эксперт.

Напомним, эксперты считают, что ситуация, которая возникла вокруг ПАО "Мотор Сич" и усложнилась вмешательством правительства и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, должна была бы решаться исключительно на уровне руководителей и инвесторов предприятия.