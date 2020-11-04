Уруський став протокольною фігурою і займається речами за межами своєї компетенції - Бутусов

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Робота Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України неефективна: зараз повністю зупинено виконання державного оборонного замовлення на 2021 рік, нормативна база не відпрацьована, штат міністерства не заповнений, людей немає, оборонне планування не здійснюється, реформа Укроборонпрому на паузі. А очільник відомства – віце-прем'єр-міністр Олег Уруський – займається питаннями, які не належать до меж його компетенції. Таку думку у коментарі УНН висловив журналіст Юрій Бутусов.

"У кінці року, коли всі побачать, що зараз повністю зупинене виконання державного оборонного замовлення на 2021 рік, підготовка повністю зупинена, нормативна база не відпрацьована, штат міністерства взагалі не заповнений, людей немає. Оборонне планування – на нулі. Такого реально не було раніше. Було ручне управління, але щоб був такий бардак (навіть у ручному управлінні) – такого не було", - зазначив Бутусов.

Причину неефективного управління Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України журналіст вбачає, перш за все, у тому, що очільник відомства зосереджує увагу на питаннях, які не належать до меж його компетенції - замість того, щоб розробляти державну політику та формувати ефективне міністерство-регулятор.

"Те, чим займається пан Уруський – це має бути державна політика, якої нема. Ні Президент, ні прем'єр-міністр Шмигаль - чіткі завдання Уруському не ставлять. Питання "Мотор Січі" сам міністр і його міністерство вирішити не здатні. Він коментує те, що він сам по собі не може вирішити. Йому хтось, можливо, дає тексти, які він має озвучувати, але все це демонструє такий несистемний підхід до проблеми, яка зайшла дуже далеко", - наголосив журналіст.

Він упевнений, що процес реформування концерну "Укроборонпром" зараз тимчасово зупинений саме у зв'язку з повільною та непродуктивною діяльністю Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Міністерство стало просто ще однією додатковою ланкою, коли міністра – віце-прем'єра використовують для абсолютно протокольних речей — таких як АН-26, наприклад, розслідування, до якого він не мав бути взагалі причетним. Взяли просто нове обличчя, свіже, і давайте ми його будемо "юзати" на ефірах, на нарадах", - розповів Бутусов.

Хоч журналіст і наголошує на важливості створення єдиного державного регулятора для стратегічних галузей промисловості, але вважає, що у профільному міністерстві не до кінця розуміють мету своєї діяльності.

"На мій погляд, головна проблема у тому, що міністерство створили не для того, щоб швидко змінювати стратегію і йти вперед. Його створили, щоб була ще одна "говоряща" голова в ОП, яку можна посилати на ефіри для озвучення якихось тез", - підсумував експерт.

Нагадаємо, експерти вважають, що ситуація, яка виникла навколо ПАТ "Мотор Січ" і ускладнилась втручанням уряду та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, повинна була б вирішуватись виключно на рівні керівників та інвесторів підприємства.

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