Уруский прокомментировал планы по закупке Украиной эскадрильи истребителей

"Что касается закупки боевой техники за рубежом, то поскольку я проинформирован, действительно, планы у командования Воздушных сил такие существуют. Они, наверное, имеют право на жизнь. Но считаю, что такие программы, они являются дорогостоящими достаточно, поэтому без основательного анализа, без рассмотрения этого вопроса правительством, без рассмотрения этого вопроса на заседании Совета национальной безопасности и обороны, такие решения приниматься не могут. И мы также должны понимать, что закупая такую дорогую технику надо анализировать заранее, какие средства борьбы будут противодействовать этой технике, потому что понятно, что это не сегодня и не завтра. Техника меняется довольно быстро. Мы видим сейчас на сколько возрастает значение беспилотных летательных аппаратов", - сказал Олег Уруский, отвечая на вопрос о планах закупки Украиной эскадрильи истребителей.

Он отметил, что подходы к оснащению Вооруженных сил новыми образцами авиационной техники должны быть рассмотрены на самом высоком государственном уровне, и только после этого будут приниматься соответствующие решения.

Напомним, Уруский считает Ан-26 надежными самолетами.