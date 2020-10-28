Уруський прокоментував плани щодо закупівлі Україною ескадрильї винищувачів

“Що стосується закупівлі бойової техніки за кордоном, то оскільки я проінформований, дійсно, плани в командування Повітряних сил такі існують. Вони, напевно, мають право на життя. Але вважаю, що такі програми, вони є дороговартісними досить, тому без ґрунтовного аналізу, без розгляду цього питання урядом, без розгляду цього питання на засідання Ради національної безпеки і оборони, такі рішення прийматися не можуть. І ми також повинні розуміти, що закуповуючи таку вартісну техніку треба аналізувати наперед, які засоби боротьби будуть протидіяти цій техніці, тому що зрозуміло, що це не сьогодні і не завтра. Техніка змінюється досить швидко. Ми бачимо зараз на скільки зростає значення безпілотних літальних апаратів”, - сказав Олег Уруський, відповідаючи на запитання про плани закупівлі Україною ескадрильї винищувачів.

Він зазначив, що підходи до оснащення Збройних сил новими зразками авіаційної техніки повинні бути розглянуті на найвищому державному рівні, і тільки після цього будуть прийматися відповідні рішення.

Нагадаємо, Уруський вважає Ан-26 надійними літаками.