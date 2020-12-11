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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 74637 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 98327 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115867 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150946 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199074 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195060 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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УПЛ: “Олимпик” и “Львов” ничьей завершили выступления в 2020 году

УПЛ: “Олимпик” и “Львов” ничьей завершили выступления в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 10397 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В 13 туре Украинской Премьер-лиги сезона 2020/2021 ПФК “Львов” на выезде встречался с ФК “Олимпиком” (Донецк), информирует УНН со ссылкой на сайт дончан.

По итогам встречи “горожане” поделили зачетные пункты со своими соперниками.

На 56-й минуте голкипер Бетим оказался бессильным: Кравчук выиграл борьбу на втором этаже после подачи с углового и отправил мяч в сетку — 0:1.

Назойливость “Олимпика” была вознаграждена на 76-й минуте: Драме выполнил длинный заброс на Лебеденко, Орест отпасовал под удар Романовскому, а тот отправил мяч в ворота — 1:1. Сравняв счет, подопечные Климовского продолжали атаковать, рассчитывая забить еще, но этого не произошло.

Добавим, “Олимпик” пока занимает 5-ю строчку с 17 очками, но может опуститься. “Львов” борется за выживание — 12 ступень и 9 баллов.

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