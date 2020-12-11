УПЛ: “Олімпік” та “Львів” нічиєю завершили виступи у 2020 році

За підсумками зустрічі “городяни” поділили залікові пункти зі своїми суперниками.

На 56-й хвилині голкіпер Бетім виявився безсилим: Кравчук виграв боротьбу на другому поверсі після подачі з кутового і відправив м’яч у сітку — 0:1.

Настирливість “Олімпіка” була нагороджена на 76-й хвилині: Драме виконав довгий закид на Лебеденко, Орест відпасував під удар Романовському, а той відправив м’яч у ворота — 1:1. Зрівнявши рахунок, підопічні Климовського продовжували атакувати, розраховуючи забити ще, але цього не сталося.

Додамо, “Олімпік” наразі займає 5-й рядок із 17 очками, але може опуститися. “Львів” бореться за виживання — 12 сходинка і 9 балів.