Ночью оккупанты нанесли массированный удар по центру Курахово

Детали

В результате атаки пострадали 6 частных домов, торговый центр и предприятия частной торговли. Также повреждена теплосеть, ведутся восстановительные работы.

Падун отметил, что все службы, а также объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Осуществляется подвоз питьевой воды по территории всего общества.

Также городской голова сообщил, что продолжается эвакуация населения в Днепр и Черкасскую область с бесплатным поселением каждые четыре дня. Ежедневно курсирует эвакуационный поезд Покровск – Львов.



Напомним

3 января русские оккупанты обстреляли Курахове из артиллерии. Один человек погиб, еще 2 получили ранения.