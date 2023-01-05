Ночью оккупанты нанесли массированный удар по центру Курахово
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В ночь с 4 на 5 января российские оккупанты нанесли массированный удар по центру города Курахово Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу городского головы Курахово Романа Падуна в Facebook
Детали
В результате атаки пострадали 6 частных домов, торговый центр и предприятия частной торговли. Также повреждена теплосеть, ведутся восстановительные работы.
Падун отметил, что все службы, а также объекты критической инфраструктуры работают в штатном режиме. Осуществляется подвоз питьевой воды по территории всего общества.
Также городской голова сообщил, что продолжается эвакуация населения в Днепр и Черкасскую область с бесплатным поселением каждые четыре дня. Ежедневно курсирует эвакуационный поезд Покровск – Львов.
Напомним
3 января русские оккупанты обстреляли Курахове из артиллерии. Один человек погиб, еще 2 получили ранения.