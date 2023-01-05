Уночі окупанти завдали масованого удару по центру Курахово

Деталі

Унаслідок атаки постраждало 6 приватних будинків, торговельний центр та підприємства приватної торгівлі. Також пошкоджено тепломережу, ведуться відновлювальні роботи.

Падун зазначив, що всі служби, а також об'єкти критичної інфраструктури, працюють в штатному режимі. Здійснюється підвіз питної води по території всієї громади.

Також міський голова повідомив, що продовжується евакуація населення до Дніпра та до Черкаської області з безкоштовним поселенням кожні чотири дні. Щодня курсує евакуаційний потяг Покровськ - Львів.



Нагадаємо

3 січня російські окупанти обстріляли Курахове з артилерії. Одна людина загинула, ще 2 дістали поранення.