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Уночі окупанти завдали масованого удару по центру Курахово

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У ніч з 4 на 5 січня російські окупанти завдали масованого удару по центру міста Курахове Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку міського голови Курахове Романа Падуна у Facebook

Уночі окупанти завдали масованого удару по центру Курахово

Деталі

Унаслідок атаки постраждало 6 приватних будинків, торговельний центр та підприємства приватної торгівлі. Також пошкоджено тепломережу, ведуться відновлювальні роботи. 

Падун зазначив, що всі служби, а також об'єкти критичної інфраструктури, працюють в штатному режимі. Здійснюється підвіз питної води по території всієї громади. 

Також міський голова повідомив, що продовжується евакуація населення до Дніпра та до Черкаської області з безкоштовним поселенням кожні чотири дні. Щодня курсує евакуаційний потяг Покровськ - Львів.

Нагадаємо

3 січня російські окупанти обстріляли Курахове з артилерії. Одна людина загинула, ще 2 дістали поранення. 

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