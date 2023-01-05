Уночі окупанти завдали масованого удару по центру Курахово
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У ніч з 4 на 5 січня російські окупанти завдали масованого удару по центру міста Курахове Донецької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку міського голови Курахове Романа Падуна у Facebook
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Унаслідок атаки постраждало 6 приватних будинків, торговельний центр та підприємства приватної торгівлі. Також пошкоджено тепломережу, ведуться відновлювальні роботи.
Падун зазначив, що всі служби, а також об'єкти критичної інфраструктури, працюють в штатному режимі. Здійснюється підвіз питної води по території всієї громади.
Також міський голова повідомив, що продовжується евакуація населення до Дніпра та до Черкаської області з безкоштовним поселенням кожні чотири дні. Щодня курсує евакуаційний потяг Покровськ - Львів.
Нагадаємо
3 січня російські окупанти обстріляли Курахове з артилерії. Одна людина загинула, ще 2 дістали поранення.