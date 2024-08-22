Умеров обсудил с конгрессменами США ситуацию на фронте и потребности ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с с конгрессменами США. Обсудили ситуацию на фронте, в частности в прилегающих к Сумщине территориях, потребности ВСУ и использование дальнобойного оружия по целям на территории России, передает УНН.

Детали

Украинский чиновник в ходе встречи в Киеве с делегацией Палаты представителей Конгресса США во время их визита в Украину отметил, что проинформировал американских партнеров "о текущей ситуации на фронте, в частности в прилегающих к Сумщине территориях".

Наши цели там - очистить приграничье от российских военных угроз и сделает невозможным вражеские обстрелы и атаки на наши города и села, - рассказал министр.

Кроме того, Умеров во время встречи с конгрессменами Робертом Уиттменом (представитель Республиканской партии) и Дэвидом Троуном (Демократическая партия) выразил благодарность "за всестороннюю двухпартийную поддержку Соединенных Штатов".

Глава Минобороны Украины добавил, что стороны также обсудили важные потребности ВСУ.

Подчеркнул необходимость получения быстрого разрешения от союзников на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории россии. Это вопрос защиты наших мирных городов и сел, - акцентировал Умеров.

Он добавил, что во время переговоров стороны отдельно обсудили подготовку к ближайшей встрече в формате "Рамштайн", а также то, как "сделать ее максимально эффективной".

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