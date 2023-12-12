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Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении: обсудили усиление фортификаций

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 14:35  •  11929 просмотра

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Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетили военнослужащих в восточном секторе, где обсудили военные потребности и фортификационные мероприятия. Они также планируют увеличить поставки оружия и закупку беспилотных летательных аппаратов.

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении. Обсудили потребности украинских военных и усиление фортификаций вдоль всей линии соприкосновения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным посетили позиции воинов на Восточном направлении и поздравили их с Днем Сухопутных войск. Министр вручил государственные награды бойцам

- говорится в сообщении.
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Сообщается, что командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил министра и Главнокомандующего с ситуацией на Восточном направлении.

Также обсудили ключевые потребности украинских воинов, которые необходимы для эффективного уничтожения врага. Министр обороны отметил, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войска, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии соприкосновения

- информирует Минобороны.

Сообщается, что Министерство обороны и Генеральный штаб развивает совместный план действий и оценивает потенциальные угрозы.

Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами

- отметил Умеров.
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Дополнение

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что оперативная ситуация на востоке Украины остается сложной. россияне не прекращают ведение наступательных действий по всему фронту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Умєров та Залужний відвідали позиції воїнів на Східному напрямку: обговорили посилення фортифікацій
Umerov and Zaluzhnyi visit soldiers' positions in the eastern sector: discuss strengthening of fortifications
Новости по теме

Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении: обсудили усиление фортификаций

Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетили военнослужащих в восточном секторе, где обсудили военные потребности и фортификационные мероприятия. Они также планируют увеличить поставки оружия и закупку беспилотных летательных аппаратов.

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