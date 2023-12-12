Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении: обсудили усиление фортификаций
Киев • УНН
Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетили военнослужащих в восточном секторе, где обсудили военные потребности и фортификационные мероприятия. Они также планируют увеличить поставки оружия и закупку беспилотных летательных аппаратов.
Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении. Обсудили потребности украинских военных и усиление фортификаций вдоль всей линии соприкосновения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
Детали
Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным посетили позиции воинов на Восточном направлении и поздравили их с Днем Сухопутных войск. Министр вручил государственные награды бойцам
Сообщается, что командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил министра и Главнокомандующего с ситуацией на Восточном направлении.
Также обсудили ключевые потребности украинских воинов, которые необходимы для эффективного уничтожения врага. Министр обороны отметил, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войска, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии соприкосновения
Сообщается, что Министерство обороны и Генеральный штаб развивает совместный план действий и оценивает потенциальные угрозы.
Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами
Дополнение
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что оперативная ситуация на востоке Украины остается сложной. россияне не прекращают ведение наступательных действий по всему фронту.
Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении: обсудили усиление фортификаций
Министр обороны Украины и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины посетили военнослужащих в восточном секторе, где обсудили военные потребности и фортификационные мероприятия. Они также планируют увеличить поставки оружия и закупку беспилотных летательных аппаратов.
Атака на Киевстар вывела из строя систему информирования о воздушной тревоге в Борисполе, в других городах Киевщины о сбоях не сообщалось
Система оповещения о воздушной опасности в Киеве продолжает работать, несмотря на сбой в сети "Киевстар". Однако система оповещения в Борисполе временно не работает, а полиция будет использовать громкоговорители для информирования жителей о воздушной тревоге.
Получили первый неофициальный сигнал из Венгрии о "окне возможности" на саммите ЕС - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о неофициальном намеке со стороны Венгрии на "окно возможностей" для Украины на саммите ЕС.
Визит в США: Зеленский прибыл в Конгресс
Президент Украины Зеленский прибыл в Конгресс США, чтобы добиться одобрения критически важного пакета помощи на фоне опасений, что американская помощь прекратится, а переговоры зашли в тупик.
На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС
В большинстве многоквартирных домов на временно оккупированной Луганщине отсутствует отопление, что приводит к гибели людей, из-за конфликта между "Луганскгазом" и оккупационной администрацией из-за неуплаченных счетов за газ.
"Культура без барьеров": у МКИП рассказали о флагманском проекте на следующий год
Министерство культуры и информационной политики Украины запускает новую инициативу "Культура без барьеров" для обеспечения безбарьерных культурных услуг для людей с инвалидностью. Цель проекта - повысить доступность и осведомленность украинцев об их правах.
россияне обстреляли Тягинку в Херсонской области, мужчина получил ранения в собственном доме
50-летний мужчина получил ранения в собственном доме в Тягинке Херсонской области после российского обстрела и был госпитализирован с контузией и сотрясением мозга.
Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге
После хакерской атаки на оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работает система оповещения о воздушных тревогах.
"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Винницкую область
Зрителями кинопоказа стали юные ладыжинцы - почти 200 детей из семей защитников и погибших Героев. Они посмотрели ленты "Мавка. Лесная песня", "Похищенная принцесса" и "Приключения Святого Николая".
Tesla Cybertruck не сможет получить разрешение на продажу в Европе
Tesla Cybertruck не соответствует европейским стандартам безопасности из-за своей конструкции с острыми краями и не может быть разрешен для продажи в Европе. На данный момент Tesla не планирует менять конструкцию Cybertruck, чтобы она соответствовала этим стандартам.