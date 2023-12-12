Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении: обсудили усиление фортификаций

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении. Обсудили потребности украинских военных и усиление фортификаций вдоль всей линии соприкосновения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Детали

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным посетили позиции воинов на Восточном направлении и поздравили их с Днем Сухопутных войск. Министр вручил государственные награды бойцам - говорится в сообщении.

Сообщается, что командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил министра и Главнокомандующего с ситуацией на Восточном направлении.

Также обсудили ключевые потребности украинских воинов, которые необходимы для эффективного уничтожения врага. Министр обороны отметил, что кроме фронтового обеспечения и ключевых потребностей войска, во время поездки обсудили вопросы подготовки рекрутов и усиления фортификаций вдоль всей линии соприкосновения - информирует Минобороны.

Сообщается, что Министерство обороны и Генеральный штаб развивает совместный план действий и оценивает потенциальные угрозы.

Работаем над усилением поставок оружия на фронт, запускаем производства, расширяем возможности закупок БПЛА (как разведывательных, так и ударных), ежедневно на связи с партнерами - отметил Умеров.

Дополнение

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что оперативная ситуация на востоке Украины остается сложной. россияне не прекращают ведение наступательных действий по всему фронту.