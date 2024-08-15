Умер от аритмии: в рф отказались возбуждать уголовное дело о гибели Навального
Киев • УНН
Следственный комитет РФ заявил, что Навальный умер от «комбинированного заболевания» и «аритмии». Вдова политика опровергает официальную версию и считает, что его убили, а доказательства пытаются скрыть.
В России официально подтвердили, что смерть политика Алексея Навального заявили стала следствием "комбинированного заболевания" и наступила в результате "аритмии". Об этом говорится в постановлении Следственного комитета из Ямало-Ненецкого автономного округа, которое получила команда Навального, передает УНН.
Детали
По версии СК, состояние Навального «резко ухудшилось» во время прогулки 16 февраля. После этого его завели в помещение, а затем было принято решение поместить его в медицинскую часть и вызвать скорую.
До прибытия скорой Навальному делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Однако в 14:17 врачи констатировали смерть.
В документе отмечается, что смерть политика "не имеет криминального характера", а ее пусковым фактором стало "критическое повышение артериального давления". Кроме того, как утверждается в постановлении, у Навального были диагностированы холецистит, панкреатит, межпозвоночная грыжа и другие заболевания.
В связи с этим СК отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти политика.
Дополнение
По словам вдовы политика Юлии Навальной, у Алексея при жизни не было никаких заболеваний сердца.
Скажите, вы как эту аритмию при вскрытии обнаружили? Нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно
Кроме того, по словам Навальной, ей известно, что политика не сразу доставили в медсанчасть, а отправили обратно в ШИЗО. Позже, когда он уже умирал один в камере, его перевели в медсанчасть, где он в последние минуты перед смертью пожаловался на острую боль в животе.
Также его соратники Навального отмечают, что не отдают его вещи, хотя проверка закончена.
Не отдают его одежду, книги, его блокноты и тетради с записями, не отдают даже крестика. (...) Одно объяснение может быть. Единственное. Его убили, а теперь пытаются максимально заместить следы
Напомним,
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии особого режима «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что оппозиционер умер от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили.