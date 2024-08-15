Умер от аритмии: в рф отказались возбуждать уголовное дело о гибели Навального

В России официально подтвердили, что смерть политика Алексея Навального заявили стала следствием "комбинированного заболевания" и наступила в результате "аритмии". Об этом говорится в постановлении Следственного комитета из Ямало-Ненецкого автономного округа, которое получила команда Навального, передает УНН.

Детали

По версии СК, состояние Навального «резко ухудшилось» во время прогулки 16 февраля. После этого его завели в помещение, а затем было принято решение поместить его в медицинскую часть и вызвать скорую.

До прибытия скорой Навальному делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Однако в 14:17 врачи констатировали смерть.

В документе отмечается, что смерть политика "не имеет криминального характера", а ее пусковым фактором стало "критическое повышение артериального давления". Кроме того, как утверждается в постановлении, у Навального были диагностированы холецистит, панкреатит, межпозвоночная грыжа и другие заболевания.

В связи с этим СК отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти политика.

Дополнение

По словам вдовы политика Юлии Навальной, у Алексея при жизни не было никаких заболеваний сердца.

Скажите, вы как эту аритмию при вскрытии обнаружили? Нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно - отметила она.

Кроме того, по словам Навальной, ей известно, что политика не сразу доставили в медсанчасть, а отправили обратно в ШИЗО. Позже, когда он уже умирал один в камере, его перевели в медсанчасть, где он в последние минуты перед смертью пожаловался на острую боль в животе.

Также его соратники Навального отмечают, что не отдают его вещи, хотя проверка закончена.

Не отдают его одежду, книги, его блокноты и тетради с записями, не отдают даже крестика. (...) Одно объяснение может быть. Единственное. Его убили, а теперь пытаются максимально заместить следы - уверена вдова Навального.

Напомним,

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии особого режима «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В заключении о смерти сказано, что оппозиционер умер от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили.