Умер легендарный актер Джеймс Эрл Джонс в возрасте 93 лет

В возрасте 93 года скончался актер Джеймс Эрл Джонс. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Его агент Барри Макферсон подтвердил, что Джонс умер в своем доме в районе долины Гудзон в Нью-Йорке. Причина смерти не была сразу уточнена.

Джонс, преодолевший расовые предубеждения и тяжелое заикание, оставил неизгладимый след в мире театра и кино. Он был голосом таких культовых персонажей, как Дарт Вейдер в "Звездных войнах" и Муфаса в "Короле Льве". Его карьера, начавшаяся в 1965 году, когда он стал одним из первых афроамериканских актеров в дневной драме "Как мир вращается", включала многочисленные награды, такие как две премии "Эмми", "Золотой глобус", две премии "Тони", "Грэмми", "Национальная медаль искусств" и награда Центра Кеннеди. В 2022 году бродвейский театр был переименован в его честь.

Несмотря на преклонный возраст, Джонс продолжал работать до последнего времени. В 2015 году он поразил всех, придя на репетиции бродвейского спектакля "Игра в джина" с детально подготовленными комментариями и заметками.

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