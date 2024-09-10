Умер легендарный актер Джеймс Эрл Джонс в возрасте 93 лет
Киев • УНН
Джеймс Эрл Джонс, голос Дарта Вейдера и Муфасы, умер в 93 года. Актер, который преодолел расовые предубеждения, оставил неизгладимый след в театре и кино, получив многочисленные награды.
В возрасте 93 года скончался актер Джеймс Эрл Джонс. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Его агент Барри Макферсон подтвердил, что Джонс умер в своем доме в районе долины Гудзон в Нью-Йорке. Причина смерти не была сразу уточнена.
Джонс, преодолевший расовые предубеждения и тяжелое заикание, оставил неизгладимый след в мире театра и кино. Он был голосом таких культовых персонажей, как Дарт Вейдер в "Звездных войнах" и Муфаса в "Короле Льве". Его карьера, начавшаяся в 1965 году, когда он стал одним из первых афроамериканских актеров в дневной драме "Как мир вращается", включала многочисленные награды, такие как две премии "Эмми", "Золотой глобус", две премии "Тони", "Грэмми", "Национальная медаль искусств" и награда Центра Кеннеди. В 2022 году бродвейский театр был переименован в его честь.
Несмотря на преклонный возраст, Джонс продолжал работать до последнего времени. В 2015 году он поразил всех, придя на репетиции бродвейского спектакля "Игра в джина" с детально подготовленными комментариями и заметками.
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