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Помер легендарний актор Джеймс Ерл Джонс у віці 93 років

Помер легендарний актор Джеймс Ерл Джонс у віці 93 років

Київ • УНН

 • 20767 перегляди

Джеймс Ерл Джонс, голос Дарта Вейдера та Муфаси, помер у 93 роки. Актор, який подолав расові упередження, залишив незабутній слід у театрі та кіно, отримавши численні нагороди.

У віці 93 роки помер актор Джеймс Ерл Джонс. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Його агент Баррі Макферсон підтвердив, що Джонс помер у своєму будинку в районі долини Гудзон у Нью-Йорку. Причина смерті не була одразу уточнена.

Джонс, який подолав расові упередження і важке заїкання, залишив незабутній слід в світі театру і кіно. Він був голосом таких культових персонажів, як Дарт Вейдер у "Зоряних війнах" і Муфаса в "Королі Леві". Його кар'єра, що розпочалася в 1965 році, коли він став одним з перших афроамериканських акторів у денній драмі "Як світ обертається", включала численні нагороди, такі як дві премії "Еммі", "Золотий глобус", дві премії "Тоні", "Греммі", "Національна медаль мистецтв" і відзнака Центру Кеннеді. У 2022 році бродвейський театр був перейменований на його честь.

Незважаючи на похилий вік, Джонс продовжував працювати до останнього часу. У 2015 році він вразив всіх, прийшовши на репетиції бродвейської вистави "Гра в джина" з детально підготовленими коментарями та нотатками.

Джон Апреа, актор "Хрещеного батька 2", помер на 83-му році життя19.08.24, 13:46 • 18026 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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