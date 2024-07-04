Ультраправые партии Франции используют ИИ для продвижения антиевропейских нарративов - Le Monde
Киев • УНН
Ультраправые партии во Франции используют искусственный интеллект для создания контента, продвигающего антиевропейские нарративы, такие как кампания "Европа без них", изображающая иммигрантов и нападающая на политических деятелей.
Ультраправые партии во Франции продолжают использовать искусственный интеллект для создания контента, поддерживающего их идеологические цели, в частности в кампании "Европа без них". Пишет УНН со ссылкой на Le Monde.
"Это первое французское политическое видео, снятое полностью с помощью искусственного интеллекта", - написал лидер ультраправой партии "Реконкиста" Эрик Земмур в своем Х.
Эрик Земмур выражает поддержку инициативе, призывая голосовать за его партию Reconquest! на парламентских выборах. В видео, которое использует серию анимированных изображений, изображен президент Франции Эммануэль Макрон, который стоит под дождем из банкнот, окруженный мигрантами, идущими к сельской церкви.
Далее видео демонстрирует видение Франции при успехе Reconquest!: семейный пикник на лугу с волшебными пейзажами.
Во время предвыборного митинга во Франции совершено нападение на пресс-секретаря правительства4 июля 2024, 08:37 • 12770 просмотров
Как отмечает издание, это не впервые ультраправые партии, такие как "Национальное объединение" (RN), используют искусственный интеллект для создания и распространения контента, который поддерживает их политические идеи. Одним из примеров является кампания RN "Европа без них", где с помощью ИИ создаются визуализации, изображающие иммигрантов на пляже или представляющие мужчину как исламиста, атакующего Эммануэля Макрона и Урсулу фон дер Ляйен.
Согласно исследованию неправительственной организации AI Forensics, которая анализировала контент в Интернете 38 партий и коалиций во Франции с 1 мая по 28 июня, выяснено, что 51 сообщение содержит изображения, созданные с помощью ИИ. Хотя это использование ИИ еще ограничено, почти все такие материалы исходят от ультраправых, за исключением нескольких случаев от Союза демократов и независимых (UDI) и Сельского альянса. Ситуация аналогична и в других странах, например в Германии и Италии, где праворадикальные партии и их сторонники также активно используют эти технологии для распространения своих сообщений.
Напомним
Ранее Эммануэль Макрон распустил парламент Франции и объявил о досрочных выборах после того, как его партия потерпела унизительное поражение от ультраправых на выборах в Европарламент.