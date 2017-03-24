"Укрзализныця" сэкономила почти 2 млн грн на закупке отечественных масел
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" в системе ProZorro провел тендер на закупку масла и смазочных материалов с ожидаемой стоимостью почти 160 млн грн. Об этом свидетельствуют данные портала закупок, передает УНН.
По итогам проведенного 9 марта аукциона, лучшее ценовое предложение на поставку моторных и индустриальных масел общим объемом более 5,3 тыс. тон сделала отечественная компания ООО “Август пром”.
Указанная фирма предложила цену за масла в размере 157 744 729,4, что почти на 2 млн меньше, от ожидаемой стоимости.
ООО “Август пром”, как свидетельствуют документы, опубликованные в ProZorro, поставит на нужды УЗ масла отечественного производства.
Напомним, как сообщал УНН, в конце прошлого года “Укргаздобыча” перешла на выпуск отечественного дизельного топлива.
Также напомним, Минобороны при закупке топлива у ООО “Август пром” удалось сэкономить около 30 млн грн.