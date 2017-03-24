"Укрзализныця" сэкономила почти 2 млн грн на закупке отечественных масел

По итогам проведенного 9 марта аукциона, лучшее ценовое предложение на поставку моторных и индустриальных масел общим объемом более 5,3 тыс. тон сделала отечественная компания ООО “Август пром”.

Указанная фирма предложила цену за масла в размере 157 744 729,4, что почти на 2 млн меньше, от ожидаемой стоимости.

ООО “Август пром”, как свидетельствуют документы, опубликованные в ProZorro, поставит на нужды УЗ масла отечественного производства.

Напомним, как сообщал УНН, в конце прошлого года “Укргаздобыча” перешла на выпуск отечественного дизельного топлива.

Также напомним, Минобороны при закупке топлива у ООО “Август пром” удалось сэкономить около 30 млн грн.