“Укрзалізниця” зекономила майже 2 млн грн на закупівлі вітчизняних мастил
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Філія “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Українська залізниця” у системі ProZorro провело тендер на закупівлю оливи і мастильних матеріалів з очікуваною вартістю маже 160 млн грн. Про це свідчать дані порталу закупівель, передає УНН.
За підсумками проведеного 9 березня аукціону, найкращу цінову пропозицію на постачання моторних та індустріальних олив загальним обсягом більше 5,3 тис. тон зробила вітчизняна компанія ТОВ “Август пром”.
Вказана фірма запропонувала ціну за мастила у розмірі 157 744 729,4, що майже на 2 млн менша, від очікуваної вартості.
ТОВ “Август пром”, як свідчать документи, опубліковані в ProZorro, проставить на потреби УЗ оливу і мастила вітчизняного виробництва.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, наприкінці минулого року “Укргазвидобування” перейшло на випуск вітчизняного дизельного палива.
Також нагадаємо, Міноборони під час закупівлі пального у ТОВ “Агуст пром” вдалося зекономити близько 30 млн грн.