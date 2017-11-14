"Укрзализныця" увеличит количество поездов из Киева в Мариуполь

"Ежедневно вместо через день-с 10 декабря № 103/104 Киев-Мариуполь. Считаемся повышенный спрос пассажиров на перевозки в мариупольском направлении, увеличиваем периодичность курсирования. Из Киева в 18:55 - прибытие в Мариуполь в 12:20. Из Мариуполя в 13:45, в Киеве в 7:18", - написал Кравцов.

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В частности, поезд будет курсировать через станцию ​​им. Т.Шевченко (Смела), Знаменку, Днепр, Запорожье, Волноваху.

Также, кроме этого поезда, пока в сочетании Киев-Мариуполь также курсирует поезд № 84 (ежедневно).