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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 13757 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 57889 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 77207 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 83179 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 64759 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100815 просмотра

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"Укрзализныця" увеличит количество поездов из Киева в Мариуполь

"Укрзализныця" увеличит количество поездов из Киева в Мариуполь

Киев  •  УНН

 • 9526 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. "Укрзализныця" с 10 декабря 2017 года, с введением графика движения пассажирских поездов на 2017/2018 годы, увеличит периодичность курсирования поезда № 103/104 Киев-Мариуполь. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Тwitter, передает УНН.

"Ежедневно вместо через день-с 10 декабря № 103/104 Киев-Мариуполь. Считаемся повышенный спрос пассажиров на перевозки в мариупольском направлении, увеличиваем периодичность курсирования. Из Киева в 18:55 - прибытие в Мариуполь в 12:20. Из Мариуполя в 13:45, в Киеве в 7:18", - написал Кравцов.

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В частности, поезд будет курсировать через станцию ​​им. Т.Шевченко (Смела), Знаменку, Днепр, Запорожье, Волноваху.

Также, кроме этого поезда, пока в сочетании Киев-Мариуполь также курсирует поезд № 84 (ежедневно).

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