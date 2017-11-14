"Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів з Києва до Маріуполя

"Щоденно замість через день-з 10 грудня № 103/104 Київ–Маріуполь. Зважаємо на підвищений попит пасажирів на перевезення в маріупольському напрямку, збільшуємо періодичність курсування. З Києва о 18:55 - прибуття до Маріуполя о 12:20. З Маріуполя о 13:45, у Києві о 7:18," - написав Кравцов.

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Зокрема, поїзд курсуватиме через станцію ім. Т.Шевченка (м.Сміла), Знам’янку, Дніпро, Запоріжжя, Волноваху.

Також, окрім цього поїзда, наразі у сполученні Київ-Маріуполь також курсує поїзд № 84 (щоденно).