"Укрзалізниця" збільшить кількість поїздів з Києва до Маріуполя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. "Укрзалізниця" з 10 грудня 2017 року, з введенням графіка руху пасажирських поїздів на 2017/2018 роки, збільшить періодичність курсування поїзда № 103/104 Київ-Маріуполь. Про це повідомив виконуючий обов’язки голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Тwitter, передає УНН.
"Щоденно замість через день-з 10 грудня № 103/104 Київ–Маріуполь. Зважаємо на підвищений попит пасажирів на перевезення в маріупольському напрямку, збільшуємо періодичність курсування. З Києва о 18:55 - прибуття до Маріуполя о 12:20. З Маріуполя о 13:45, у Києві о 7:18," - написав Кравцов.
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Зокрема, поїзд курсуватиме через станцію ім. Т.Шевченка (м.Сміла), Знам’янку, Дніпро, Запоріжжя, Волноваху.
Також, окрім цього поїзда, наразі у сполученні Київ-Маріуполь також курсує поїзд № 84 (щоденно).