"Укрзализныця" занимает первое место в вопросе отклонения ценовых предложений - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Государственная компания "Укрзализныця на сегодняшний день занимает первое место в вопросе отклонения ценовых предложений. Об этом во время брифинга сообщил руководитель проекта "Железная дорога без коррупции" Владимир Доценко, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день "Укрзализныця" на первом месте по вопросу отклонения ценовых предложений. С 24 тысяч ценовых предложений, которые были представлены по тендерам "Укрзализныци" более 5 тысяч были отклонены и это худший пока показатель в Украине по всем государственным заказчикам", - сказал он.
Кроме этого, В.Доценко напомнил, что в "УЗ" наблюдается высокий уровень открытия уголовных производств. За прошлый год НАБУ, ГПУ и СБУ открыли десятки уголовных производств.
Напомним, СБУ разоблачила факт поставки "Укрзализныце" бракованных запчастей на 20 млн грн.