"Укрзализныця" занимает первое место в вопросе отклонения ценовых предложений - эксперт

"На сегодняшний день "Укрзализныця" на первом месте по вопросу отклонения ценовых предложений. С 24 тысяч ценовых предложений, которые были представлены по тендерам "Укрзализныци" более 5 тысяч были отклонены и это худший пока показатель в Украине по всем государственным заказчикам", - сказал он.

Кроме этого, В.Доценко напомнил, что в "УЗ" наблюдается высокий уровень открытия уголовных производств. За прошлый год НАБУ, ГПУ и СБУ открыли десятки уголовных производств.

Напомним, СБУ разоблачила факт поставки "Укрзализныце" бракованных запчастей на 20 млн грн.