"Укрзалізниця" займає перше місце у питанні відхилення цінових пропозицій - експерт

“На сьогоднішній день "Укрзалізниця“ на першому місці з питання відхилення цінових пропозицій. З 24 тисяч цінових пропозицій, які були представлені по тендерам „Укрзалізниці“ більше 5 тисяч було відхилено і це найгірший наразі показник в Україні по всім державним замовникам”, сказав він.

Крім цього, В.Доценко нагадав, що в “УЗ” спостерігається високий рівень відкриття кримінальних проваджень. За минулий рік НАБУ, ГПУ та СБУ відкрило десятки кримінальних проваджень.

Нагадаємо, СБУ викрила факт постачання “Укрзалізниці” бракованих запчастин на 20 млн грн.