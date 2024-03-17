Из-за технических проблем Укрзализныця закрыла движение для поезда "Киев - Каменец-Подольский", сообщили в пресс-службе УЗ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в связи с деформацией земляного полотна на перегоне Нигин - Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 Киев - Каменец-Подольский, вместе с прицепными вагонами из Ужгорода.

Конечной станцией для этого рейса в 08:12 вынужденно станет Нигин.

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