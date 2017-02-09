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"Укрзализныця" ввела курсирование дополнительного поезда Киев-Львов

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. На выходные, 12 и 19 февраля, между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный поезд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Укрзализныця" ввела курсирование дополнительного поезда Киев-Львов

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов - Киев. Поезд отправится из Киева и Львова 12 и 19 февраля и будет курсировать в дневное время.

Так, поезд №191/192 отправится из Киева в 08:03 и прибудет во Львов в тот же день в 17:30. Обратно из Львова отправление в 12:06 и прибытие в столицу в 21:36.

Поезд будет делать остановки, в частности, в Казатине, Виннице, Хмельницком и Тернополе.

В составе поезда будут курсировать купейные вагоны и вагоны класса люкс.

В ведомстве напомнили, что кроме дополнительного поезда №191/192, на этом направлении к услугам пассажиров поезда №111, 141, 099, 013, 113, 043, 143, 149, 091, а также скоростные поезда Интерсити и Интерсити+ №705, 747, 743.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" перешла в подчинение правительства.

 

Украинские Национальные Новости

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