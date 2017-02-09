"Укрзалізниця" ввела курсування додаткового поїзда Київ-Львів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На вихідні, 12 та 19 лютого, між Києвом та Львовом курсуватиме додатковий поїзд. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №191/192 Київ – Львів – Київ. Поїзд відправиться з Києва та Львова 12 та 19 лютого та курсуватиме в денний час.
Так, поїзд №191/192 відправиться з Києва о 08:03 та прибуде до Львова того ж дня о 17:30. Зворотно зі Львова відправлення о 12:06 та прибуття до столиці о 21:36.
Поїзд робитиме зупинки, зокрема, у Козятині, Вінниці, Хмельницькому та Тернополі.
У складі поїзда курсуватимуть купейні вагони та вагони класу люкс.
У відомстві нагадали, що окрім додаткового поїзда №191/192, на цьому напрямку до послуг пасажирів поїзди №111, 141, 099, 013, 113, 043, 143, 149, 091, а також швидкісні поїзди Інтерсіті та Інтерсіті + №705, 747, 743.
Як повідомляв УНН, "Укрзалізниця" перейшла у підпорядкування уряду.