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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23185 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 29900 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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"Укрзализныця" рассказала, о состоянии строительства линии экспрессов Киев-Борисполь

"Укрзализныця" рассказала, о состоянии строительства линии экспрессов Киев-Борисполь

Киев  •  УНН

 • 15981 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Строительство инфраструктуры для экспресса Киев — Борисполь (аэропорт) ведутся по графику. Об этом сообщил в Facebook и.о. главы правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов, передает УНН.

“Работы по строительству инфраструктуры для экспресса между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и Международным аэропортом Борисполь ведутся по графику. Компания занимается разработкой проекта землеустройства 3,5 гектаров земли под строительство инфраструктуры. Разрешение на разработку соответствующей документации УЗ получила от Бориспольского городского совета”, - сообщил он.

Кравцов отметил, что через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железнодорожной колеи перегона Георгия Кирпы — Борисполь до автомобильной трассы Киев — Харьков. После разработки проекта и согласования его городским советом Борисполя землю передадут на постоянное пользование “Укрзализныци”. Всего компании в рамках этого проекта должны передать шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.

“Сейчас идет первый этап — проектно-изыскательские и организационно-технические работы. Начать строительные работы планируем уже в июне”, - уточнил глава компании.

Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая одноколейная железнодорожная эстакада над трассой Киев — Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь.

Закончить реализацию проекта планируют к декабрю 2018 года.

Напомним, “Укрзализныця” предложила всем желающим придумать название для поездов, которые будут курсировать между станцией “Киев-Пассажирский” и аэропортом Борисполь.

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