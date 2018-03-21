"Укрзализныця" рассказала, о состоянии строительства линии экспрессов Киев-Борисполь
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Строительство инфраструктуры для экспресса Киев — Борисполь (аэропорт) ведутся по графику. Об этом сообщил в Facebook и.о. главы правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов, передает УНН.
“Работы по строительству инфраструктуры для экспресса между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и Международным аэропортом Борисполь ведутся по графику. Компания занимается разработкой проекта землеустройства 3,5 гектаров земли под строительство инфраструктуры. Разрешение на разработку соответствующей документации УЗ получила от Бориспольского городского совета”, - сообщил он.
Кравцов отметил, что через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железнодорожной колеи перегона Георгия Кирпы — Борисполь до автомобильной трассы Киев — Харьков. После разработки проекта и согласования его городским советом Борисполя землю передадут на постоянное пользование “Укрзализныци”. Всего компании в рамках этого проекта должны передать шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров.
“Сейчас идет первый этап — проектно-изыскательские и организационно-технические работы. Начать строительные работы планируем уже в июне”, - уточнил глава компании.
Кроме 3,2 км пути, будет построена 340-метровая одноколейная железнодорожная эстакада над трассой Киев — Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь.
Закончить реализацию проекта планируют к декабрю 2018 года.
Напомним, “Укрзализныця” предложила всем желающим придумать название для поездов, которые будут курсировать между станцией “Киев-Пассажирский” и аэропортом Борисполь.