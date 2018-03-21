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"Укрзалізниця" розповіла, про стан будівництва лінії експресів Київ-Бориспіль

Київ • УНН

 • 15982 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Будівництво інфраструктури для експресу Київ — Бориспіль (аеропорт) ведуться за графіком. Про це повідомив у Facebook в.о. голови правління “Укрзалізниці” Євген Кравцов, передає УНН.

“Роботи з будівництва інфраструктури для експресу між Центральним залізничним вокзалом Києва та Міжнародним аеропортом Бориспіль ведуться за графіком. Компанія займається розробкою проекту землеустрою 3,5 гектарів землі під будівництво інфраструктури. Дозвіл на розробку відповідної документації УЗ отримала від Бориспільської міської ради”, — повідомив він.

Кравцов зазначив, що через відведену земельну ділянку пролягатиме частина маршруту експресу від діючої залізничної колії перегону Георгія Кірпи — Бориспіль до автомобільної траси Київ — Харків. Після розробки проекту та погодження його міською радою Борисполя землю передадуть на постійне користування “Укрзалізниці”. Загалом компанії в рамках цього проекту мають передати шість земельних ділянок загальною площею 13 гектарів.

“Наразі триває перший етап — проектно-вишукувальні та організаційно-технічні роботи. Розпочати будівельні роботи плануємо вже в червні”, — уточнив очільник компанії.

Крім 3,2 км колії, буде збудовано 340-метрову одноколійну залізничну естакаду над трасою Київ — Харків та дві зупиночні платформи поблизу терміналу D аеропорту Бориспіль.

Закінчити реалізацію проекту планують до грудня 2018 року.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” запропонувала усім охочим придумати назву для поїздів, які курсуватимуть між станцією “Київ-Пасажирський” і аеропортом Бориспіль.

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