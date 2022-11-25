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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 25 ноября

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Укрзализныця сообщила об эвакуационном поезде, который будет курсировать от Покровска до Львова, сообщает УНН.

Детали

Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет в Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.

•234/233 “Покровск — Днепр — Львов”

В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может изменяться. Также подчеркнули, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Добавим

Более 400 пассажиров рейса Интерсити+ № 711 из Краматорска, которые провели в дороге почти сутки, прибыли в Киев. Пассажиров встретили чаем и сэндвичами.

Украинские Национальные Новости

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