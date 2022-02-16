“Укрзализныця” ограничила транзит белорусских удобрений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. С сегодняшнего дня "Укрзализныця" вводит временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины. Соответствующая информация обнародована на сайте Укрзализныци, передает УНН.
Детали
Как отмечается, ограничения будут касаться продукции предприятий “Белорусский калий” и “Белорусская калийная компания”.
Речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтию, а также ввоза этой продукции в Украину по железной дороге.
“Запрещается перевозка импорта в УЗ и транзита по территории УЗ”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Укрзализныце заявили, что ажиотажного спроса на железнодорожные билеты в Украине не наблюдается, в частности, во львовском направлении на неделю имеющиеся почти 44 тыс. билетов.